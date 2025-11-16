به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، در نشست خبری هفته کتاب که به مناسبت آغاز سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار شد گفت: هفته کتاب فرصت ارزشمندی برای بازخوانی نقش دانایی در تعالی فردی و اجتماعی است و همه ما باید خود را مسئول ترویج فرهنگ مطالعه بدانیم.

پریسا محمدی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان بخوانیم برای ایران گفت: در کرمانشاه این شعار را به شکل محلی و بومی بخوانیم برای کرمانشاه ترجمه کرده‌ایم تا نگاهی فرهنگی متناسب با هویت این خطه داشته باشیم..

محمدی افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، باید کرمانشاه را به الگویی در ترویج کتاب‌خوانی تبدیل کنیم.