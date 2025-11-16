پخش زنده
مدیرکل راهداری وحملونقل جادهای استان اردبیل از آماده باش ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری برای اجرای طرح زمستانی با هماهنگی استانهای همجوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ،کلیم اله وثوقـی که در نشست منطقه ای هماهنگی و آمادگی راهداری زمستانی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل و زنجان در تبریز سخن می گفت افزود: در طرح ایمن سازی راه های استان، تاکنون ۲۹ نقطه پرتصادف و حادثه خیز اصلاح و بهسازی شده و عملیات رفع نواقص در سایر مسیرها تا پایان سال ادامه دارد.
عضو شورای اداری استان اردبیل با اشاره به شرایط خاص اقلیمی اردبیل گفت: محورهای حیران، صائین، ،خلخال–اسالم و اردبیل–سرچم بیشترین آمار تصادفات زمستانی را به دلیل کولاک، یخبندان و کاهش دید داشته اند.
وثوقی افزود: امسال تمامی ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری شامل برف روب، نمک پاش و گریدر در ۲۲ پایگاه عملیاتی مستقر و نزدیک به ۴۰۰ نیروی انسانی در آماده باش کامل هستند.
وی تأکید کرد که در صورت نیاز از ظرفیت بخش خصوصی و پیمانکاران طرف قرارداد نیز استفاده خواهد شد.
مدیرکل راهداری وحملونقل جادهای استان با بیان اینکه اردبیل با سه استان گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی دارای تعامل فعال برای مدیریت راهداری زمستانی است و نشست منطقه ای هماهنگی امسال نیز به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار می شود ابراز امیدواری کرد: در این هماهنگی ها درباره انسداد، بازگشایی یا محدودیت تردد تصمیم گیری مشترک صورت می گیرد.
وثوقی از بهره برداری از فناوری های نوین در طرح زمستانی خبر داد و گفت: تمام ماشین آلات با سامانه GPS و MGTS رصد می شوند و وضعیت ترافیکی و آب وهوایی محورهای اصلی از طریق مرکز مدیریت راه های استان به صورت لحظه ای پایش می شود.
وی یادآور شد: اطلاع رسانی وضعیت محورهای استان از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱، پیامک به رانندگان ناوگان باری و تابلوهای اطلاع رسان هوشمند پایانه ها انجام می شود.
مدیرکل راهداری وحملونقل جادهای استان اردبیــل افزود: ذخیره سازی نمک و شن نیز بیش از ۸۰ درصد تکمیل شده و انبارهای سوخت پایگاه ها برای فعالیت شبانه روزی در شرایط برفی آمادگی کامل دارند.
وثوقی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به هشدارهای هواشناسی گفت: تجربه سال های گذشته نشان می دهد با هماهنگی بین استانی، هوشمندسازی راهداری و حضور مداوم نیروها در گردنه ها، انسداد طولانی محورهای حیاتی به حداقل رسیده است.