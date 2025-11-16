به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ،کلیم اله وثوقـی که در نشست منطقه ای هماهنگی و آمادگی راهداری زمستانی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل و زنجان در تبریز سخن می گفت افزود: در طرح ایمن سازی راه های استان، تاکنون ۲۹ نقطه پرتصادف و حادثه خیز اصلاح و بهسازی شده و عملیات رفع نواقص در سایر مسیرها تا پایان سال ادامه دارد.

عضو شورای اداری استان اردبیل با اشاره به شرایط خاص اقلیمی اردبیل گفت: محورهای حیران، صائین، ،خلخال–اسالم و اردبیل–سرچم بیشترین آمار تصادفات زمستانی را به دلیل کولاک، یخبندان و کاهش دید داشته اند.

وثوقی افزود: امسال تمامی ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری شامل برف روب، نمک پاش و گریدر در ۲۲ پایگاه عملیاتی مستقر و نزدیک به ۴۰۰ نیروی انسانی در آماده باش کامل هستند.

وی تأکید کرد که در صورت نیاز از ظرفیت بخش خصوصی و پیمانکاران طرف قرارداد نیز استفاده خواهد شد.

مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان با بیان اینکه اردبیل با سه استان گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی دارای تعامل فعال برای مدیریت راهداری زمستانی است و نشست منطقه ای هماهنگی امسال نیز به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار می شود ابراز امیدواری کرد: در این هماهنگی ها درباره انسداد، بازگشایی یا محدودیت تردد تصمیم گیری مشترک صورت می گیرد.

وثوقی از بهره برداری از فناوری های نوین در طرح زمستانی خبر داد و گفت: تمام ماشین آلات با سامانه GPS و MGTS رصد می شوند و وضعیت ترافیکی و آب وهوایی محورهای اصلی از طریق مرکز مدیریت راه های استان به صورت لحظه ای پایش می شود.

وی یادآور شد: اطلاع رسانی وضعیت محورهای استان از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱، پیامک به رانندگان ناوگان باری و تابلوهای اطلاع رسان هوشمند پایانه ها انجام می شود.

مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیــل افزود: ذخیره سازی نمک و شن نیز بیش از ۸۰ درصد تکمیل شده و انبارهای سوخت پایگاه ها برای فعالیت شبانه روزی در شرایط برفی آمادگی کامل دارند.

وثوقی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به هشدارهای هواشناسی گفت: تجربه سال های گذشته نشان می دهد با هماهنگی بین استانی، هوشمندسازی راهداری و حضور مداوم نیروها در گردنه ها، انسداد طولانی محورهای حیاتی به حداقل رسیده است.