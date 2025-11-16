پخش زنده
آئین رونمایی از تابلو «عمله طرب» اثر کمالالملک، فردا با حضور جمعی از اساتید، هنرمندان و پژوهشگران در نگارخانه مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم رونمایی از تابلو «عمله طرب» اثر کمالالملک ، با هدف معرفی و بازنمایی یکی از برجستهترین آثار نقاشی ایران دوره قاجار برگزار می شود ؛ اثری که بهواسطه ارزش هنری، ریزهکاریهای تصویری و جایگاه ویژه در کارنامه کمالالملک، همواره مورد توجه پژوهشگران و دوستداران هنر ایرانی بوده است.
آیین رونمایی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار میشود و در این بازه، کارشناسان هنری درباره پیشینه خلق تابلو، شیوه کار استاد و اهمیت موضوعی اثر توضیحاتی ارائه خواهند کرد.
در حاشیه این برنامه همچنین از کتاب «عملهجات طرب خاصه» با همکاری انتشارات پارت رونمایی و معرفی میشود؛ اثری پژوهشی که به جنبههای هنری، تاریخی و فرهنگی گروههای موسیقایی دربار قاجار میپردازد و ارتباطی مستقیم با محتوای تابلو دارد.
این رویداد با حضور چهرههای هنری، فرهنگی و دانشگاهی کشور برگزار میشود و فرصتی فراهم میکند تا علاقهمندان هنرهای تجسمی ، ضمن مشاهده نزدیک این اثر نفیس، با ابعاد کمتر دیدهشده آن و جایگاهش در تاریخ هنر ایران آشنا شوند.