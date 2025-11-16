به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امروز در آیینی نمادین به مناسبت هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، مسئولان قضایی و آموزشی استان بوشهر با حضور در دبیرستان متوسطه اول رضوان به گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان پرداختند و بر نقش پیشگیری، آموزش و شناسایی آسیب‌ها در مدارس تأکید کردند.

مدیرکل دفتراموراجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: دانش‌آموزان در مرحله‌ای قرار دارند که انتخاب‌های آنان می‌تواند مسیر آینده‌شان را رقم بزند. اگر این انتخاب‌ها نادرست باشد، زمینه ناراحتی و پشیمانی در سال‌های بعد ایجاد می‌شود به همین دلیل، آموزش برای انتخاب سبک زندگی سالم ضروری است.

زهرا اکبری با اشاره به پایین آمدن سن ابتلا به اعتیاد افزود: امروز قشر نوجوان نیز در معرض خطر است برنامه نماد با نظارت ویژه در مدارس اجرا می‌شود تا بتوانیم دانش‌آموزان دچار آسیب یا در معرض آسیب را شناسایی کنیم پس از غربالگری، این دانش‌آموزان به دستگاه‌های حمایتی نظیر بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی ارجاع داده می‌شوند و فرایند پیگیری تا رفع مشکل ادامه خواهد داشت.

وی اجرای مستمر این طرح را اقدامی مؤثر در حفظ سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان دانست و از همه مدیران مدارس خواست تا در شناسایی زودهنگام آسیب‌ها با جدیت بیشتری عمل کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر، دراین مراسم، پایین آمدن سن اعتیاد را یکی از مسائل نگران‌کننده جامعه دانست و بر لزوم اقدام پیشگیرانه در مدارس تأکید کرد.

مجید آرامی با اشاره به پرونده‌های قضایی مربوط به نوجوانان گفت: متأسفانه گرایش به مصرف مواد مخدر در سنین پایین، به‌ویژه دوره متوسطه اول مشاهده می‌شود عوامل متعددی از جمله دوستان ناباب، مشکلات خانوادگی و فضای ناسالم اجتماعی در این زمینه نقش دارند از همین رو دستگاه قضایی براساس مأموریت ذاتی برای پیشگیری از وقوع جرم، طرح قاضی در مدرسه را اجرا کرده تا آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد برای دانش‌آموزان تشریح شود.

وی با اشاره به همکاری دادگستری و آموزش و پرورش افزود: در قالب سامانه نماد، نظارت مستمر بر وضعیت دانش‌آموزان آسیب‌پذیر انجام می‌شود و تلاش ما این است که از مسیر آموزش مهارت‌های زندگی، قدرت نه گفتن و انتخاب درست را در نوجوانان تقویت کنیم.

آرامی به مسئله نظارت بر اماکن عمومی و قهوه‌خانه‌ها اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عرضه مواد دخانی از جمله قلیان و سیگار به افراد زیر ۱۸ سال جرم است نظارت بر کافه‌ها و اماکن عمومی به طور جدی توسط واحد‌های مربوط ادامه دارد و از مردم نیز خواسته‌ایم موارد تخلف را گزارش دهند.

وی هدف از نامگذاری این هفته را جلب توجه جامعه به خطرات اعتیاد در میان دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: اعتیاد ریشه بسیاری از آسیب‌های دیگر اجتماعی و زمینه‌ساز جرایم آینده است. همکاری هماهنگ میان آموزش و پرورش، دستگاه قضایی و خانواده‌ها می‌تواند گام مؤثری در صیانت از نسل نوجوان باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اجرای برنامه‌های غربالگری دانش‌آموزان گفت: در این هفته دو رویکرد اصلی داریم؛ نخست شناسایی آسیب‌های اجتماعی در مدارس و دوم مقابله با آنها از طریق مشاوره و مداخله تخصصی است.

محمود حسنی توابع افزود: اجرای طرح غربالگری از یازدهم آبان در مقطع متوسطه آغاز شده و تا آذرماه ادامه دارد و پس از آن دانش‌آموزانی که در ارزیابی‌ها نشانه‌هایی از آسیب دارند، به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای خانواده‌ها و آموزش مهارت‌های زندگی در دستور کار است.