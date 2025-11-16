به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان، از ساعت ۲۲:۰۰ امشب ۲۵ آبان تا ساعت ۷:۰۰ صبح روز دوشنبه ۲۶ به دلیل تعمیرات خطوط آبرسانی، احتمال کاهش فشار و یا قطع آب در خیابان‌های چهارباغ بالا، مصلی، توحید، حکیم‌نظامی، وحید، سهروردی، بلوار کشاورز تا انتهای خیابان دستگرد و بلوار ملت پیبش بینی شده است.

بر این اساس از شهروندان درخواست می‌شود برای ذخیره سازی آب مورد نیاز اقدام کرده و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.