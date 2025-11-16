پخش زنده
مرحله نخست طرح مکانیزه پارک حاشیهای خودروها از ابتدای آذرماه امسال در ۴ معبر مرکزی شهر همدان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهری همدان گفت: به دلیل کندی رفت و آمد در معابر اصلی در مرکز شهر همدان از ابتدای آذر پارک خودرو بیش از نیم ساعت در حاشیه خیابان پاستور، ۱۳ خانه، بلوار خواجه رشید و بلوار مدنی مشمول تعرفه پارکینگ خواهد شد.
امیر بهرامی شرافت افزود: با آغاز اجرای طرح، خودروی مجهز به دوربین ضمن عبور از این ۴ معبر پلاک خودروها را ثبت کرده، اعمال قانون میکند و همچنین تخلف پارک دوبل را هم ثبت میکند.
او تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف تسهیل در استفاده از فضای محدود پارک در حاشیه این معابر انجام می شود.