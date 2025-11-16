پخش زنده
از ابتدای پاییز امسال تاکنون میزان بارندگی در مشهد فقط ۶ دهم میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۸۸ درصد کاهش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: در سال آبی کنونی، از ابتدای مهرماه تاکنون، میزان ورودی آب به سدهای مشهد تنها ۳۳ صدم میلیون مترمکعب بوده است و تاکنون بارشی نداشتهایم.
محمدعلی نعمت نژاد افزود: این درحالی است که در مدت مشابه پارسال میزان بارندگی در مشهد پنج میلیمتر و در میانگین بلندمدت بیش از ۱۶ میلیمتر بوده است.
او ادامه داد: برای تامین آب مشهد در پاییز و زمستان نگرانی جدی وجود دارد و اگر شرایط کم بارشی به همین روند ادامه یابد برای تامین آب ناگزیر به اجرای طرحهای مدیریت فشار خواهیم شد.
نعمت نژاد گفت: هم اینک میزان آب موجود در سدهای تامین کننده آب مشهد شامل سدهای طرق، کارده، دوستی و ارداک، کمتر از سه درصد بوده و مخازن سدها در حال خشک شدن است.
وی اضافه کرد: مجموع میزان آب موجود در سدهای مشهد ۳۷ میلیون متر مکعب است که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱۷۳ میلیون متر مکعب بود.
٩٨ درصد پهنه شهرستان مشهد در وضعیت «خشکسالی شدید» و ۶٠ درصد از این مساحت در وضعیت «خشکسالی بسیار شدید» است.
شدت خشکسالی در مشهد نسبت به سایر مناطق استان خراسان رضوی شدیدتر است.