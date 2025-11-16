پخش زنده
امروز: -
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از توسعه سه فضای آموزشی با مجموع ۸ کلاس درس در اهواز با مشارکت بنیاد قلمچی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی پور گفت: در راستای اجرای طرح «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» و با هدف ارتقای سرانه آموزشی در مناطق کمبرخوردار، سه فضای آموزشی جدید با مجموع ۸ کلاس درس و با مشارکت بنیاد علمی و آموزشی قلمچی در شهرستان اهواز به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پروژهها شامل تکمیل و توسعه سه کلاس درس دبستان رضوان عین ۲ اهواز، تکمیل و توسعه سه کلاس درس دبستان تقویفر در کوی مندلی، و توسعه دو کلاس درس در هنرستان حضرت خدیجه اهواز است که با هدف کاهش تراکم دانشآموزی و ایجاد فضاهای استاندارد آموزشی اجرا شدهاند.
سعیدیپور با اشاره به اهمیت افتتاح این پروژهها اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد در مناطق کمبرخوردار از اولویتهای اصلی ما در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی است.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان تصریح کرد: بهرهبرداری از این واحدهای آموزشی، گام مؤثری در افزایش کیفیت یادگیری و کاهش تراکم دانشآموزی در مدارس اهواز محسوب میشود.
وی ادامه داد: با افتتاح این سه فضای آموزشی، ظرفیت پذیرش دانشآموزان در مناطق هدف افزایش یافته و بستر بهرهمندی آنان از کلاسهای درس ایمن، استاندارد و مجهز فراهم شد. این اقدامات در راستای تحقق عدالت آموزشی و پاسخگویی به نیاز فزاینده جمعیت دانشآموزی شهرستان اهواز اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.