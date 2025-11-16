پخش زنده
سی و دومین مسابقات قرآنی مرحله حوزههای مقاومت بسیج شهرستان بستک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه بسیج سپاه شهرستان بستک گفت:۵۰۰ شرکت کننده مرد در رشتههای مختلف حفظ، قرائت، اذان و ترتیل با هم رقابت کردند.
سرهنگ پاسدار حجت شعبانی افزود: از ۲۱ برگزیده این مسابقه که به مرحله شهرستانی راه یافتند، قدردانی شد.
وی گفت: مسابقه خواهران نیز همراه با مرحله شهرستانی ۳۰ آبان تا ششم آذر برگزار میشود.
