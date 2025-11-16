از ابتدای سال تاکنون چهار میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۹۰ تُن کالای نفتی از بندر شهیدرجایی بندرعباس صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: سهم ترانزیت خارجی نیز بیش از ۳ میلیون تُن بوده است.

حسین عباس‌نژاد با اشاره به رفت و آمد ۵۹۳ فروند کشتی گفت: از مجموع عملکرد حوزه نفتی بندر خلیج‌فارس، ۱۱۸ هزار و ۶۸۲ تُن مربوط به ترانزیت خارجی بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: در این مدت، با پهلودهی شش فروند شناور بزرگ در اسکله چهار بندر شهید رجایی ۲۲۵ هزار و ۱۷۸ تُن قیر بارگیری شد.

عباس‌نژاد همچنین حجم عملیات صادرات قیر به روش فلکسی تانک را در مجموع ۲۶۸ هزار و۴۱۰ تُن و به تعداد ۱۳هزار و ۲۸۸ فلکسی تانک اعلام کرد.

فلکسی تانک یک نوع کانتینر انعطاف پذیر است که برای حمل و نقل مایعات استفاده می‌شود.

بندر نفتی خلیج‌فارس منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به علت موقعیت راهبردی، قرارگیری در مسیر ترانزیتی شمال جنوب و نزدیکی به صنایع و پالایشگاه‌های منطقه با ۱۲ پست اسکله به عنوان بزرگترین بندر نفتی زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی به شمار می‌رود.