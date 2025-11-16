به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در ادامه مسیر اصلاح نظام بانکی ضمن تعیین هیئت سرپرستی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل روز یکشنبه اعلام کرد: برنامه‌های اصلاحی و بازسازی این موسسه برای رسیدن به وضعیت مطللوب در دستور کار قرار گرفته و هیچ وقفه‌ای در ارایه خدمات مؤسسه اعتباری ملل به وجود نخواهد آمد.

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ناترازی نقدینگی این موسسه ۴۵ همت است، اظهار داشت: پیرو برنامه اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانک‌های ناتراز و به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی از امروز هیات سرپرستی در موسسه اعتباری ملل مسئولیت کار را در دست گرفته‌اند.

وی افزود: امروز هیئت سرپرستی موسسه ملل ملزم شد تا یک برنامه ۱۰۰ روزه برای اصلاح رویه‌های خود ارائه و یک برنامه ۶ ماهه برای بازگشت آن و تبدیل شدن به یک بانک تراز را تدوین و اجرایی کند تا روند ناتراز خود را متوقف و روند اصلاحی را شروع کند.

وی با یادآوری اینکه برنامه اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانک‌های ناتراز که با موسسه نور آغاز شد و چندی پیش فرآیند گزیر بانک آینده را داشتیم، برنامه اصلاحی با رویکرد‌های مختلف ادامه دارد، افزود: این کار بر اساس ظرفیت‌هایی که قانون بانک مرکزی دارد انجام می‌شود؛ برای مثال در جایی که مثل بانک آینده به این نتیجه رسیدیم که قابل اصلاح نیست، فرآیند گزیر در پیش گرفته شد، اما در بانک‌هایی که احساس می‌کنیم امکان اصلاح وجود دارد، اولویت بانک مرکزی اصلاح آن است و فرآیند گزیر در مرحله آخر قرار می‌گیرد.

محمدپور درباره موسسه ملل اظهار داشت: در دو سال گذشته برنامه اصلاحی آن را به هیات مدیره موسسه ملل ابلاغ کرده بودیم، زیرا ناترازی این موسسه با یکسری اقدامات اصلاحی قابل رفع است، اما متاسفانه اقدامات عملی در این مدت صورت نپذیرفت و به این نتیجه رسیدیم که با این شیوه مدیریتی این موسسه وضعیتش روز به روز بدتر می‌شود و خدای نکرده مجبور شویم به سمت فرایند گزیر برویم.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر امکان اصلاح موسسه ملل وجود دارد، افزود: طبق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی که هیات سرپرستی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و برنامه‌ها و سیاست‌های بانک را با همکاری سهامداران انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: فرق اساسی این کار با نمونه بانک آینده این است که در موضوع بانک آینده مجوز بانک را لغو کردیم، اما درباره موسسه ملل عملیاتی و خدمات آن تغییری نسبت به روز‌های قبل نخواهد داشت و صرفا مدیریت بانک عوض شده و بانک مرکزی هیات سرپرستی قرار داده است.

محمدپور با بیان اینکه عدول بانک‌ها و موسسات اعتباری از شاخص‌های بانک مرکزی به صورت تدریجی رخ می‌دهد، اظهار داشت: طبق آخرین صورت‌های مالی موسسه ملل که مربوط به سال ۱۴۰۳ است، زیان انباشته بانک حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی بانک حدود ۴۵ همت و نسبت کفایت آن منفی ۴۱ درصد است.

معاون بانک مرکزی بیان کرد: به هیات سرپرستی دستور داده شده برنامه ۱۰۰ روزه را ظرف یک ماه و برنامه ۶ ماهه را برای خروج از ناترازی ارائه کند و امیدواریم که در این مدت روند ناترازی و روند ناترازتر شدن آن کاملا متوقف و روند اصلاحی شروع شود.

وی افزود: درباره این موسسه اعتقاد داریم که اگر دارایی‌ها و املاک و بنگاه‌های غیربانکی آن را اراده کنند و بفروش برسانند، ناترازی آن قابل اصلاح است و ناترازی نقدینگی آن هم با اقداماتی که پیش بینی شده قابل اصلاح است.

معاون بانک مرکزی به مردم، سپرده گذاران و کارکنان این موسسه اطمینان داد که هیچگونه دغدغه‌ای نسبت به ادامه فعالیت آن نداشته باشند، زیرا موضوع آن با بانک آینده متفاوت است.

محمدپور با ابراز امیدواری اینکه در ۶ ماه آینده شاخص‌های عملیاتی این موسسه رو به بهبود باشد، افزود: از سهامداران این موسسه انتظار می‌رود که به هیات سرپرستی کمک کنند تا شاخص‌های آن رو به مثبت باشد و به بانکی تراز تبدیل شود.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا هیات مدیره مسئولیت حقوقی درباره شرایطی که ملل ایجاد کرده است، دارد؛ توضیح داد: طبق قانون بانک مرکزی، در لحظه انتصاب هیات سرپرستی، هیات مدیره و مدیرعامل کارشان به پایان می‌رسد. اما اگر هیئت سرپرستی تشخیص دهد که برای بهبود شرایط و کار موسسه نیاز به ادامه فعالیت آنهاست، مانعی در این خصوص وجود ندارد.

وی با یادآوری اینکه قانون تجارت وظایف و اختیاراتی را متوجه هیئت مدیره می‌داند، افزود: طبق قوانین مربوطه با هیات مدیره و مدیران سابق بانک برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه هیئت سرپرستی جایگزین هیات مدیره بانک می‌شود، گفت: اگر شاخص‌های بانک اصلاح شود، رئیس کل بانک مرکزی اختیار دارد به هیات عالی بانک مرکزی پیشنهاد دهد و بانک را از چارچوب ماده ۳۰ خارج کند و در چارچوب قانون تجارت، مدیریت بانک را به سهامداران بسپارد.

محمدپور خاطرنشان کرد: با انتخاب هیئت سرپرستی در بانک منحله آینده، ناترازی این بانک که در طول سال‌های گذشته انباشته شده بود، شفاف‌تر شد و اعداد و صورت‌های مالی مشخص شد.

وی همچنین درباره انتخاب هیئت سرپرستی فعلی موسسه ملل گفت: برای این موسسه یک زمانی را مشخص کرده‌ایم و اعتقاد داریم که باید در یک زمان معقول اصلاح شود؛ اگر اعتقاد نداشیم که قابلیت اصلاح دارد، همان مسیر بانک آینده را طی می‌کردیم.

محمدپور تاکید کرد: با همدلی سهامداران با هیئت سرپرستی، موسسه ملل ظرفیت اصلاح شدن را دارد.