دادستان مرکز خوزستان گفت: باید اقدامات اساسی جهت ساماندهی تولید و توزیع برنج در خوزستان انجام و با تخلفاتی نظیر احتکار و انباشت غیرقانونی برخورد قاطع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در چهارمین نشست قرارگاه حقوقی و قضایی استان که با حضور ناصری و بیرانوند معاونین دادستان، کاظمی‌نسب معاون اقتصادی استانداری خوزستان، طیبی مدیر کل تعزیرات استان و مدیران نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات لازم و منسجم در زمینه مدیریت تولید و توزیع برنج در استان انجام نشده است و ضروری است این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: ضوابط عرضه و تقاضای این محصول باید به‌صورت شفاف مشخص شود، زیرا تولید و مصرف برنج در استان خوزستان وضعیت متوازنی ندارد.

خلفیان بیان داشت: حمایت از تولید داخلی و کشاورز باید همواره در اولویت قرار داشته باشد، اما باید تلاش شود که برنج با قیمت منصفانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به جایگاه استان خوزستان در تولید این محصول تصریح کرد: خوزستان رتبه سوم در تولید شلتوک و برنج در کشور را دارد و نباید مردم این استان دغدغه خرید و مصرف برنج داخلی را داشته باشند.

وی می‌گوید: بر اساس گزارش‌های میدانی مراجع ذی‌صلاح، خروج بی‌ضابطه شلتوک از استان و احتکار این محصول جزو عوامل اصلی افزایش قیمت برنج به شمار می‌رود که باید متولیان امر در این خصوص پاسخگو باشند.

خلفیان افزود: نبود بانک اطلاعاتی دقیق از میزان تولید، کشت و توزیع شلتوک و برنج، امکان اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه را دشوار کرده است.

دادستان مرکز خوزستان مدیریت در تولید و توزیع شلتوک و برنج را ضروری دانست و گفت: انبار‌های شلتوک و برنج باید شناسایی و در سامانه وابسته به سازمان صمت ثبت شوند؛ و انبار‌هایی که در سامانه ثبت نشده‌اند بدون تردید پلمب خواهند شد.

وی به ضرورت نظارت کافی در همه مراحل تولید و توزیع شلتوک و برنج اشاره کرد و اظهار داشت: حمایت از مصرف‌کنندگان و کشاورزان باید به‌شکل متوازن انجام شود تا به‌طور همزمان دغدغه کشاورزان و مشکلات مصرف‌کنندگان رفع گردد.

خلفیان کنترل بازار برنج، خصوصاً قیمت آن، را ضروری دانست و تأکید کرد: این موضوع باید با جدیت و استمرار پیگیری شود و برخورد قاطعی با متخلفان صورت گیرد.

دادستان مرکز خوزستان ایجاد تعامل و همکاری بین دستگاه‌های متولی را الزامی دانست و گفت: مصوبات قرارگاه حقوقی و قضایی استان لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرای مصوبات، برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

در ادامه این نشست، حاضرین به بیان مشکلات، موانع موجود و دیدگاه‌های خود در زمینه تولید و توزیع شلتوک و برنج پرداخته و بر لزوم همکاری بیشتر جهت رفع چالش‌های موجود تأکید کردند.