رئیس جمهور در شورای راهبردی وزارت دفاع گفت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این وزارت و نیرو‌های مسلح می‌تواند در زمینه رفع مشکلات و ساماندهی ناترازی‌ها کمک بزرگی برای دولت و کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، امروز یکشنبه با حضور آقای پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در ابتدای ورود به مجموعه وزارت دفاع، با حضور در یادمان شهدای گمنام، به مقام والای شهیدان، ادای احترام کرد و سپس از بخشی از تأسیسات تخریب شده در اثر تهاجم رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بازدید کرد.

در ابتدای این نشست، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، گزارش مبسوطی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه ارتقاء توانمندی‌های دفاعی کشور و نیز همکاری با بخش‌های دولتی و خصوصی، به‌ویژه همکاری‌های فناورانه و تبادل توانمندی‌ها و فناوری‌ها، ارائه کرد.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، همچنین اقدامات وزارت دفاع در دفاع مقابل حمله رژیم صهیونیستی به کشور و پشتیبانی‌های صورت گرفته از نیرو‌های مسلح را تشریح کرد.

آقای پزشکیان نیز در این نشست با بیان اینکه به منظور عرض خداقوت و قدردانی از مجموعه نیرو‌های وزارت دفاع در جمع شما حضور یافتم، اظهار داشت: با توجه به مأموریت‌های وزارت دفاع، شما می‌توانید نقش مؤثری در هم‌راستا و هم‌افزا کردن ظرفیت‌های بخش‌های مختلف کشور و هماهنگی برای سرریز شدن توانمندی‌ها و دستاورد‌های این وزارتخانه در عرصه‌های عمرانی، فنی و زیربنایی کشور داشته باشید.

رئیس جمهور، همچنین با بیان اینکه نیرو‌های مسلح کشور در عرصه نیروی انسانی نیز ظرفیت‌های چشمگیری دارند، گفت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیرو‌های مسلح می‌تواند در زمینه رفع مشکلات و ساماندهی ناترازی‌ها کمک بزرگی برای دولت و کشور باشد.

آقای پزشکیان با توجه به تجربه اداره جبهه‌ها در جنگ ۸ ساله، تصریح کرد: در آن مقطع، قشرهای مختلف، کسب و کار خود را تعطیل می‌کردند و برای کمک به کشور در جنگ به میدان می‌آمدند؛ امروز نیز حل مشکلات کشور نیاز به همان الگوی مدیریت دارد و باید با مدیریت جهادی در عمل و نه نظریه، بر مشکلات غلبه کنیم.

رئیس جمهور، همچنین با بیان اینکه دشمن به خوبی می‌داند که فقط با حمله نظامی نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از پا درآورد، گفت: دشمنان به دنبال این هستند که به مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها در زمینه‌های مختلف دامن بزنند تا برخی نارضایتی‌ها را تشدید و بر موج آن‌ها سوار شوند.

آقای پزشکیان، ساختار اداری فربه کشور و هزینه‌های ناشی از آن را از ریشه‌های تحمیل کسری بودجه و ناترازی منابع و هزینه‌ها برشمرد و تصریح کرد: همه تلاش خود را در دولت به کار گرفته‌ایم تا در تنظیم و تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، هزینه‌ها را کاهش دهیم، از ناترازی آن با منابع، جلوگیری کنیم و بهره‌وری را ارتقا دهیم.

رئیس جمهور بر ضرورت ارتقاء کارآمدی نظام اداری در کنار افزایش بهره‌وری، تأکید کرد و اظهار داشت: به هیچ‌وجه‌، پذیرفتنی نیست که ما برای نظام اداری، بودجه صرف کنیم و به کارکنان آن حقوق دهیم، اما شاهد نارضایتی مردم از کیفیت خدمات اداری نیز باشیم.

آقای پزشکیان، وفاق و انسجام را عامل نجات‌بخش کشور و غلبه بر مشکلات، عنوان و تصریح کرد: متأسفانه ۴۷ سال است که به‌ جای پرداختن به ریشه‌ها، به دنبال آن بودیم که با تغییر افراد، مشکلات را رفع کنیم. باید اصلاح را از خودمان آغاز کنیم و این مسیری است که در دولت چهاردهم در پیش گرفته‌ایم.