مرحله اول دهمین دوره لیگ شنای آقایان استان یزد در استخر سرپوشیده ۲۲ بهمن با حضور ۱۹ تیم و ۱۹۰ شناگر برتر از شهرستان‌های مختلف استان یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دهمین دوره لیگ شنای آقایان استان یزد با حضور گسترده تیم‌ها و شناگران در محل پایگاه قهرمانی استان (استخر سرپوشیده ۲۲ بهمن) آغاز شد. این مرحله نخست مسابقات، با شرکت ۱۹۰ شناگر از ۱۹ تیم شهرستانی برگزار شد و مواد مختلف مسابقه در رده‌های سنی پایه و جوانان پیگیری شد.

مسئولان هیأت ورزش‌های آبی استان یزد در مراسم افتتاحیه با قدردانی از حضور تیم‌ها، بر ضرورت توسعه ساختارمند رشته شنا و نقش لیگ در شناسایی و تربیت نسل جدید شناگران تأکید کردند.

هدف برگزاری این رقابت‌ها استعدادیابی، افزایش سطح آمادگی ورزشکاران، ارتقای کیفیت فنی تیم‌ها و شناسایی نفرات برتر برای دعوت به اردو‌های استانی و ملی اعلام شده است.

نتایج تیمی و انفرادی این مسابقات پس از جمع‌بندی نهایی اعلام خواهد شد و تیم‌ها همچنان در هفته‌های آتی در مراحل بعدی لیگ به رقابت خواهند پرداخت.