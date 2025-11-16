به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در آئین آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد مالی زندان شهر دهدشت گفت: در آستانه شهادت حضرت زهرا (س)، و در قالب پویش نذر فاطمی ۲۵ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد مالی در زندان دهدشت به کمک خیر هم استانی آزاد شدند.

سعید کریمی زاد مبلغ محکومیت این افراد را بیش از ۴۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این مقدار مبلغ محکومیت این افراد ۳۰ میلیارد ریال با همکاری یک خیر نیکوکار و بیش از ۱۷ میلیارد ریال با گذشت شاکیان تامین شد.

کریمی زاد افزود: این اقدام خداپسندانه به همت یک خیر نیکوکار بنام " سید رحمت الله کشاورز و گذشت شاکیان پرونده‌ها به ثمر نشست.

دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه با بیان اینکه رایزنی‌ها و تلاش‌ها برای جلب رضایت شکات و آزادی تعداد بیشتری از زندانیان از زندان دهدشت در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد کرد: با توجه به وعده‌های مساعدت از سوی این خیر و دیگر خیران با پیگیری‌های مستمر، امیدواریم در هفته‌ها و ماه‌های آینده بتوانیم شاهد آزادی زندانیان بیشتری باشیم.