امیرعباس مجاهد، ژیمناست هنری استان یزد، همراه با تیم ملی جوانان ایران به منظور شرکت در مسابقات جهانی ژیمناستیک هنری، به کشور فیلیپین اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد و بنابراعلام هیئت ژیمناستیک استان یزد، تیم ژیمناستیک هنری جوانان ایران با حضور چهار ورزشکار، از جمله امیرعباس مجاهد از استان یزد، به مسابقات قهرمانی جهان در فیلیپین اعزام شد. این تیم همچنین شامل ابوالفضل نیکخو و امیرمحمد رحمانی بود و با هدایت مربی ملی، حسین طاهرخانی، در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

اعزام ورزشکاران جوان به مسابقات جهانی فرصتی برای معرفی استعداد‌های ژیمناستیک ایران و ارتقای سطح فنی ورزشکاران است و برای امیرعباس مجاهد، نماینده یزد، تجربه‌ای ارزشمند در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.

این مسابقات فرصتی مناسب برای سنجش توانایی‌های جوانان ایران در رقابت با بهترین ژیمناست‌ها از سراسر جهان و ارتقای جایگاه کشور در سطح جهانی است.