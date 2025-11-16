به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تنش آبی در ایران از مشکلاتی است که تمام جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. دلایل زیادی برای رخ دادن این موضوع وجود دارد که برخی به شرایط آب و هوایی و اقلیمی مرتبط بوده و برخی به دلیل سو مدیریت در این حوزه است. در شرایطی که کشور در تنش آبی قرار دارد و نبود و کمبود آب مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد می کند، حفظ این مایه حیات و رفع سریع مشکلاتی مانند شکستگی لوله آب اهمیت بسیاری دارد. موضوعی که شهروند خبرنگار ما در مرودشت هم به آن پرداخته و خواستار رفع ترکیدگی لوله آب در محله خود شده است.

متن شهروند خبرنگار ما:

سلام وقت بخیر.

یک هفته است در کوچه ما واقع در مرودشت، خیابان رسالت، کوچه بهبد ۷، بلافاصله بعد از چهار راه اول لوله آب ترکیده و آب با سرعت زیاد هدر می رود. حتی زیر ساختمان کناری هم آب رفته و احتمال ریزش ساختمان وجود دارد. چندبار با تلفن اتفاقات آب و فاضلاب به شماره ۱۲۲ تماس گرفتیم، گفتند پیگیری می کنند، حتی حضوری مراجعه کردیم. باز گفتند پیگیری می کنند اما بعد از یک هفته هنوز مشکل برطرف نشده و در این شرایط کم آبی، آب همچنان هدر می رود.

خواهش می کنم شما موضوع را اطلاع رسانی کنید تا پیگیری شود.