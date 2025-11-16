پخش زنده
نخستین مرکز تعویض پلاک سیار خودرو در ایران با همکاری شهرداری منطقه ۴ تهران و پلیس راهور فراجابه زودی آغاز به کار می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مرکز با همکاری پلیس راهور فراجا، مؤسسه راهگشا و شهرداری منطقه ۴ در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰۰ مترمربع احداث شده و ظرفیت خدماترسانی به ۵۰ دستگاه خودرو در روز را دارد که قابلیت ارتقا تا ۱۰۰ دستگاه نیز برای آن پیشبینی شده است.
تمامی مراحل کارشناسی فنی، حقوقی و تأیید نهایی شمارهگذاری در محل و با حضور نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی انجام میشود.
مرکز تعویض پلاک سیار منطقه ۴ در بزرگراه شهید سلیمانی، جنب اداره آموزشوپرورش منطقه ۴ واقع شده و بهزودی به طور رسمی خدمترسانی خود را به شهروندان آغاز خواهد کرد.