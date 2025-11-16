مدیر عامل باغ کتاب با اشاره به حجم بالای تولید، صنعت نشر را بزرگترین صنعت فرهنگی کشور خواند و گفت: تعداد عناوین تولیدی در ۶ ماهه اول امسال، با وجود دفاع مقدس در جنگ ۱۲ روزه، نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب و دستیار شهردار تهران در توسعه کتاب و کتابخوانی، با حضور در استودیو شبکه خبر، در سی و سومین دوره هفته کتاب با موضوع «کتاب و رسانه»، تأکید کرد که رسانه‌ها نباید صرفاً به اعلام خبر انتشار کتاب بسنده کنند، بلکه وظیفه «ترجمه فرهنگی» و ترسیم «نقشه راه کتابخوانی» برای مخاطبان را بر عهده دارند.

وی در تشریح نسبت کتاب با رسانه، این دو را «دو رسانه‌ای که می‌توانند بال همدیگر باشند» توصیف کرد. او با تأکید بر اهمیت صنعت نشر، بیان کرد که کشور از لحاظ حجم اقتصادی، تولید، میزان اثرگذاری و تعداد فعالان با بزرگترین صنعت فرهنگی مواجه است.

وی چهار نکته کلیدی را برای حضور کتاب در رسانه مطرح کرد. نخست، رسانه باید به «واقع‌نمایی صنعت نشر در حوزه‌های تولید، نشر، ترویج، توزیع و مصرف بپردازد و از برجسته‌سازی صرف برخی جلوه‌ها (مانند سرانه مطالعه) که کمکی به واقع‌نمایی نمی‌کند، پرهیز کند.

دوم، رسانه باید مترجم فرهنگی باشد، چرا که مردم همیشه نمی‌دانند کدام کتاب پاسخگوی کدام نیاز آنهاست. سوم، ضرورت گسترش روایت تجربه خواندن است تا این تجربه، جمعی و خانوادگی شود.

مهم‌ترین نکته از نظر رمضانی، ساختن نقشه راه کتاب در رسانه است. وی خواندن بدون نقشه را به سفر بدون مقصد تشبیه کرد و افزود: رسانه باید بگوید مخاطب از کجا شروع کند، چه بخواند و چه مسیری را طی کند.

رمضانی در پاسخ به سؤالی درباره آشنایی ناشران و نویسندگان با رسانه، تأکید کرد که نباید انتظار داشت یک نویسنده خوب، ضرورتاً معرفی‌کننده خوبی نیز باشد. وی خواستار توجه مستقل به حلقه ترویج در صنعت نشر شد و گفت: ما باید چهره‌های کتابی بسازیم. نسل الان چهره‌های تازه خودش را می‌خواهد که بتواند با ادبیات خودش ارتباط بگیرد.

وی برای محدود نشدن کتاب به هفته کتاب و نمایشگاه کتاب، پیشنهاد داد که رسانه‌ها باید از این ویژگی منحصر‌به‌فرد کتاب استفاده کنند که تنها محصول فرهنگی است که برای همه سنین، همه سلایق فکری و همه سطوح تحصیلی، محصول قابل عرضه دارد.

وی بر ضرورت به‌رسمیت شناختن همه سلایق ادبی و فکری در رسانه و معرفی متناسب کتاب‌ها تأکید کرد. علاوه بر پرداختن به قله‌ها (ادبیات خاص)، باید به دامنه‌ها نیز توجه کرد.

وی دو راهکار نهایی را برای گسترش دنیای کتاب مطرح کرد: اقتباس: نه تنها اقتباس تصویری (فیلم یا پویانمایی)، بلکه تولید محصولات جانبی مانند اسباب‌بازی، عروسک و لوازم‌التحریر برای بیرون آوردن دنیای کتاب به خارج کتاب و تقویت گفت‌و‌گو درباره کتاب در رسانه.