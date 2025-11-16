رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری: کارخانه قند شهرکرد تاکنون ۶ هزار و ۶۱۱ میلیارد ریال به چغندرکاران پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: از این مبلغ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال مربوط به کشاورزان چهارمحال و بختیاری است.

وی افزود: میزان قرارداد این کارخانه با چغندکاران هزار و ۹۱۱ هکتار با پیش‌بینی تولید ۸۰ هزار تن محصول بوده که از این مقدار تاکنون ۴۳ هزار تن برابر ۵۵ درصد تحویل گرفته شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان فصل پاییز را زمان برداشت محصول چغندرقند دانست و افزود: مقدار زیادی محصول از این استان و سایر مناطق کشور به کارخانه قند شهرکرد ارسال می‌شود.