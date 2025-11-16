به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شورای سینما به ریاست رائد فریدزاده درسالن شهید آوینی سازمان سینمایی برگزار شد.

در این جلسه فریدزاده با اشاره به یکی از مصوبات اولیه شورای عالی سینما مبنی بر شکل‌گیری شورای سینما در استان‌های مختلف به ریاست استاندار هر استان گفت: تاکنون جلسات بسیار خوبی در برخی استان‌ها تشکیل شده که خیلی انضمامی، مشخص و ملموس مشکلات و معضلات مربوط به سینما در آنجا مطرح شده و خود استاندار در جریان امور قرار گرفته است و همکاران ما در انجمن سینمای جوانان و موسسه سینماشهر نیز گزارشی از روند زیر ساخت‌ها ارائه داده‌اند.

وی با اشاره به تشکیل صندوق توسعه سینما در استان‌ها افزود: هر کدام از استان‌ها ظرفیت‌هایی دارند که اگر تجمیع شوند می‌توان از ظرفیت خود استان برای توسعه زیرساخت و حمایت از تولید استفاده کرد. خوشبختانه دراستان‌های اصفهان، البرز و خراسان رضوی صندوق توسعه سینما در استان به عنوان مصوبه ابلاغ شد. با توجه به ظرفیتی که به صورت قانونی در اختیار قرار می‌یرد بهره‌گیری از یک درصد از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معظم اتفاق بسیار مبارکی است. این بهره گرفتن از ظرفیت شرکت‌های صنعتی در استان‌های کرمان و البرز خیلی مشهود و ملموس بود. در صورت تشکیل این صندوق‌های استانی، شاهد رونق تولید محتوا در استان‌ها، کشف استعداد‌های جدید و تقویت فرهنگ متنوع و بومی خواهیم بود. همچنین با تصویب طرح احداث سینما در شهر‌های بالای یکصد هزار نفر و عملیاتی شدن آن از سوی سازمان برنامه و بودجه، اهالی فرهنگ شاهد تحقق شعار مردمی سازی فرهنگ، تمرکززدایی از پایتخت و توسعه عدالت فرهنگی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهند بود.

فریدزاده با اشاره به اینکه ماراتن رویداد‌های سینمایی از مهرماه آغاز شده، عنوان کرد: در مهرماه جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان برگزار شد که مهمانان خارجی معتبری به این جشنواره آمدند و اتفاق مهمی بود. بعد از آن جشنواره فیلم کوتاه تهران را داشتیم که طبق آمار ۲۸ هزار نفر از آن استقبال کردند. جوانان پرشوری که با علاقه از سراسر ایران گردهم آمده بودند تا آثار یکدیگر را به تماشا بنشینند. در کنار آن نشست‌های تخصصی و ورک شاپ‌های علمی به رونق این جشنواره افزوده بود. برگزاری این جشنواره به شکل فراگیر، آن هم بعد از جنگ دوازده روزه با هدف نشاط اجتماعی و تاب آوری به ویژه برای نسل جوان، اتفاق بسیار مهمی بود.

وی با اشاره به اهمیت سینما و نقش آن در نفوذ ایران در کشور‌های منطقه ادامه داد: یکی از مصوباتی که در جلسه پیشین شورایعالی سینما داشتیم در خصوص شکل‌گیری یک صندوق ارزی یا دراختیار قرار دادن ۲۰ میلیون یورو است که انشالله طی چهار سال وهرسال پنج میلیون یورو برای تولیدات مشترک به ویژه با کشور‌های همسو با همکاری ویژه سازمان برنامه وبودجه اختصاص خواهد یافت. وقتی داریم از اعتبار و نفوذ ایران در ایران فرهنگی صحبت می‌کنیم منظور کشور‌های تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان وترکمنستان است. این کشور‌ها به شدت علاقمند هستند که با ما همکاری‌های مشترک سینمایی داشته باشند. وقتی شما بتوانید این رقم را در اختیار پروژه‌ها قرار دهید و آن ذائقه و طعم و نگاه ایرانی را به آن اثر اضافه کنید، بسیار حائز اهمیت است.

به گفته وی در جشنواره جهانی فیلم فجر علاوه بر کشور‌های یاد شده، روسیه، چین و کشور‌های دیگر نیز در این رویداد بین‌المللی حضور خواهند داشت و این فرصت بسیار خوبی است برای اینکه در حوزه روابط سینمایی در منطقه و روابط بین‌الملل بتوانیم یک گام جدی برداریم.

سهم عمده سینما در نشاط و پویایی جامعه

در ادامه این نشست مرتضی دهقان، معاون برنامه‌ریزی امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور با توضیح اینکه سینما بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه سهم عمده‌ای در نشاط و پویایی جامعه داشته است، درباره حوزه اعتباری گفت: با توجه به دغدغه‌ای که در حوزه سینما وجود دارد، تلاش می‌کنیم ببینیم با وجود اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مصوب شده، چه راهی را می‌توانیم پیدا کنیم تا از بودجه این سال به سینما کمک کنیم. علاوه براین باید با دوستان در جلسه‌ای درباره سال ۱۴۰۵ که لایحه بودجه آن قرار است اول دیماه به مجلس تقدیم شود، درباره نحوه کمک به سینما به جمع‌بندی دقیقی برسیم.

دهقان با توضیح اینکه برای سازمان برنامه و بودجه کشور، سینما و هنر بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: همانطور که مصوبه تصریح کرده، ما آماده‌ایم برنامه عملیاتی در این حوزه دریافت کنیم. برای ما این مساله موضوعیت دارد تا هم بتوانیم برای فرصت باقی مانده در سال ۱۴۰۴ ناظر بر برنامه عملیات تلاش کنیم و تامین اعتبار انجام دهیم و هم ناظر به سال ۱۴۰۵ است که در قالب لایحه بودجه موضوعات مورد بحث را بگنجانیم.

اعلام آمادگی خانه سینما برای کمک به ایجاد صندوق توسعه سینما

همایون اسعدیان مدیر عامل خانه سینما نیز در این نشست با توضیح اینکه دولت محدودیت‌ها و مشکلات خاص خودش را دارد و برای کمک به سینما و جذب سرمایه باید به فکر راه‌های دیگر بود، تصریح کرد: خانه سینما برای کمک به ایجاد صندوق توسعه سینما در استان‌ها آماده هرگونه همکاری است.

محمد احیایی معاونت فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور هم درباره استفاده از ظرفیت شورای عالی سینما گفت: دستور کاری که می‌خواهیم در شورایعالی سینما مطرح کنیم اصولا باید موضوعی باشد که یا ظرفیت قانونی، یا مصوبه نداشته باشد و لازم باشد که آنجا مطرح شود.

حجت الاسلام و المسلمین حسین رفیعی عضو خبرگان رهبری و معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه نیز در باره مقتضیات تعریف فیلم فاخر افزود: وقتی می‌خواهیم فیلمی را به عنوان فیلم فاخر معرفی کنیم، یکی از پایه‌های آن، مخاطب است. ممکن است فیلمی، اثر خوبی باشد، اما شرایط به گونه‌ای باشد که اقبالی به آن نباشد و نتواند مخاطب را به خود جلب کند. به نظر می‌آید که نباید به این موضوع صفر تا صدی نگاه کرد. برای فیلم فاخر می‌شود چهاچوب‌هایی تعیین کرد.

در این نشست حبیب ایل بیگی (مدیر عامل موسسه سینماشهر)، جواد خاندوزی (مدیر امور تعاملات و نظارت ستاد فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی)، کریمی صارمی (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)، سید بهشید حسینی (دانشگاه هنر ایران)، منوچهر شاهسواری (عضو شورای سینما)، کریم خوش مرام (روایت فتح) و میلاد چهاردولی امین (سازمان برنامه و بودجه کشور) حضور داشتند.