به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی نظر زاده در کمیته ایمنی آب با اشاره به اینکه مصرف مردم در فصل پاییز نسبت به فصول دیگر کاهش نیافته است گفت: در حال حاضر روزانه ۴۵۰۰ لیتر در ثانیه آب تولید می شود و وارد شبکه می شود که این مقدار در بخش های مختلف مصرف می شود.

وی ادامه داد: سالیانه حدود ۱۴۵ میلیون متر مکعب برای شرب و بهداشت آب تولید می شود که ۱۲۰ میلیون متر مکعب آن به مصرف مردم می رسد و مابقی دربخش های دیگر به مصرف می رسد.

وی افزود: سرانه روزانه مصرف آب برای هر نفر ۱۶۰لیتر است که این عدد براساس الگوی مصرف باید ۱۳۰ لیتر باشد و مردم باید برای جلوگیری از محدودیت آبی صرفه جویی کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم بر صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و گفت: مردم هر چقدر بیشتر در مصرف اب صرفه‌جویی کنند محدودیت کمتری در تامین با کیفیت آب خواهیم داشت.

نظر زاده افزود: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف از نیازهای خانوار برای کاهش مصرف است و به دنبال اجرای طرحی هستیم که با همکاری مردم زمینه استفاده ازتجهیزات کاهنده آب را فراهم کنیم تا با استفاده از تجهیزات کاهنده تا ۱۵ درصد در مصرف خانگی صرفه‌جویی می شود.

وی گفت: خوشبختانه با توجه به تامین آب از سد کوچری که خارج از استان است تا پایان سال از نظر جیره بندی آب مشکلی در قم نداریم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: آب مصرفی قم از نقطه تامین تا نقطه ای که در اختیار مردم قرار می گیرد زیر آزمایش ها و کنترل کیفیت قرار می گیرد و موضوعات مشکل دار بررسی می شود و پس از تایید کیفیت آب منجر به صدور گواهینامه های کیفی آب می شود و آبی که در اختیار مردم قرار می گیرد آبی سالم، ایمن و با کیفیت بالا است.

نظرزاده ادامه اد: در حال حاضر گواهینامه ایمنی آب برای تمام شهر های قم گرفته شده و تنها دو شهر و روستاها باقی مانده که در حال گرفتن گواهینامه کیفیت آب برای این مناطق هستیم.

وی افزود: در این آزمایش ها بحث آلاینده های سمی و فلزات سنگین و آلاینده جز شاخص اصلی است و از این نظر هیچ مشکلی در زمینه آب قم وجود ندارد و آب کاملا سالم و بهداشتی در اختیار مردم قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در زمینه نبود فلزات سنگین در آب هم گفت: تامین آب قم از نظر کیفیت وضعیت مناسبی دارد و در زمینه فلزات سنگین آب تامین شده قم از شاخص های مطلوب تری برخوردار است.

آب قم استاندارد است

نظرزاده در زمینه شوری آب افزود :آب قم استاندارد است اما از نظر گوارایی آب با کمی شوری مواجه است.

رونمایی از نخستین آزمایشگاه سیار پایش و نظارت کیفیت آب

در حاشیه کمیته ایمنی آب نخستین آزمایشگاه سیار پایش و نظارت کیفیت آب قم هم رونمایی شد.

این آزمایشگاه سیار با هزینه ۲ میلیارد تومانی تهیه شده است و امکان کیفیت سنجی میکروبی، فیزیکی و شیمیایی آب در زمان های بحرانی را دارد.