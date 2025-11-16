به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : ماموران یکی از ایستگاه‌های بازرسی در شاهرود، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه نیسان یخچال دار مظنون شدند و آن را متوقف کردند.

سردار سیدعلی میراحمدی با بیان اینکه ماموران خودروی حامل گوشت گاو هندی قاچاق را توقیف کردند گفت : صاحب بار به پلیس مراجعه و با پرداخت یک قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری آزادی محموله توقیفی خواستار شد.

سردار میراحمدی از رد رشوه ماموران وظیفه شناس پلیس و تنظیم صورتجلسه در این ارتباط خبر داد و گفت : رئیس دامپزشکی شاهرود در محل حاضر شد و تایید کرد گوشت ها، قاچاق و مجوز مالک جعلی است.