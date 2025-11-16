مسابقه فینال ووشو ملی پوشان ایران، رقابت دو تیم فرانسه و آذربایجان، بازی تیم‌های پرتغال و ارمنستان و دیدار تیم‌های ایتالیا و نروژ، امشب پخش می‌شود. رقابت‌های کشتی همبستگی کشور‌های اسلامی هم از سه شنبه ۲۷ آبان، آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در نهمین روز از بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض و در دومین روز از پیکار‌های ملی پوشان ووشو کشورمان، رقابت فینال اوزان مختلف ووشو را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

پیکار‌های فینال اوزان ۶۰_ کیلوگرم، ۷۰_ کیلوگرم و ۸۵_ کیلوگرم ملی پوشان ووشو ایران، امشب به ترتیب در ساعت ۲۰:۱۰، ۲۰:۲۰ و ۲۰:۳۰، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌شود.

ملی پوشان ووشو کشورمان در فینال امشب برای کسب مدال طلا به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

شبکه ورزش در چارچوب فوتبال مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب رقابت بین دو تیم فرانسه و آذربایجان را به صورت مستقیم پخش می کند.

تیم ملی فرانسه و آذربایجان در هفته دهم فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف هم می‌روند و این تقابل با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می شود.

آذربایجان در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۲۶ گل خورده و ۳ گل به ثمر رسانده است.

فرانسه در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۱ گل خورده و ۲۴ گل به ثمر رسانده است.

امروز مسابقه دو تیم پرتغال و ارمنستان از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

امروز از مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه F دو تیم پرتغال و ارمنستان در هفته دهم با هم به رقابت می‌پردازند که این بازی را برنامه «گزارش ورزشی» به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه دراگو شهر پورتو پرتغال برگزار می‌شود. گزارشگری این بازی به عهده علیرضا دهقانی است.

دو تیم اروپایی ایتالیا و نروز امشب در مسابقات مقدماتی جام جهانی با هم مسابقه دارند که شبکه سه به صورت زنده، این دیدار را پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۲۳:۱۵، در ورزشگاه سن سیرو شهر میلان ایتالیا برگزار می‌شود و رضا جعفری این بازی را گزارش می‌کند.

رقابت‌های کشتی همبستگی کشور‌های اسلامی، از سه شنبه ۲۷ آبان در عربستان آغاز می‌شود و شبکه سه این بازی‌ها را در برنامه «دایره طلایی» به صورت زنده پوشش می‌دهد.

رقابت‌های کشتی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در رشته فرنگی روز‌های ۲۷ و ۲۸ و آزاد روز‌های ۲۹ و ۳۰ آبان، برگزار می‌شود که کشتی گیران کشورمان نیز در این تورنمنت شرکت دارند.

کشتی گیران کشورمان که در این بازی شرکت دارند با توجه اوزان به شرح ذیل هستند.

کشتی فرنگی با مربی گری حسن رنگرز

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی ۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی ۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی ۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

کشتی آزاد

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی ۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور ۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

این مسابقات در ۶ وزن المپیکی برگزار می‌شود که برنامه آن به وقت ایران به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۷ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰- مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

چهارشنبه ۲۸ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

پنج شنبه ۲۹ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۹ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۳۰ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶ تا ۱۸: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

مسابقات کشتی گیران ایرانی با توجه به زمان پخش مسابقات ما بین برنامه‌ها پخش می‌شود.