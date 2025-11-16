جلسه شورای سیاستگذاری برنامه «ایران‌جان گلستان ایران» با حضور استاندار گلستان، مدیرکل صدا و سیمای گلستان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ در این نشست، بر نقش اثرگذار رسانه ملی در بازتاب ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و دستاورد‌های استان و همچنین بر گسترش همکاری‌ها در حوزه تولیدات فاخر، برنامه‌های هویتی و تقویت جریان امیدآفرینی تأکید شد.

علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان با تقدیر از همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه برنامه " ایران جان گلستان ایران" گفت: این جلسات برای هماهنگی است تا همه دستگاه‌ها در کنار هم باشند تا این برنامه، جشنواره اقوام و دیگر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان با بهترین کیفیت برگزار شود.