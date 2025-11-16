به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی افزود: عملیات تعمیرات اساسی سکو‌های دریایی پارس جنوبی در سال جاری با اجرای بیش از ۱۵ هزار دستور کار و صرف حدود ۱۶۰ هزار نفرساعت کار با موفقیت به انجام رسید.

وی برداشت ۱.۵ میلیارد متر مکعب گاز غنی بیشتر را معادل تولید حدود ۹ میلیون بشکه نفت عنوان کرد.

تعمیرات اساسی ۳۵ سکوی گازی پارس جنوبی از اوایل اردیبهشت امسال آغاز شد و در مدت ۱۷۶ روز با موفقیت به پایان رسید؛ این کاهش بازه زمانی نسبت به سال گذشته که دوره تعمیرات اساسی ۳۳ سکوی فراساحلی ۲۰۷ روز به طول انجامیده بود، موجب بازدهی و ارزش‌آفرینی اقتصادی قابل توجهی شده است.