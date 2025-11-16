به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی راکی اظهار داشت: دومین دوره مسابقات استاندارد جام به مز با حضور ۹۰ شطرنج باز از ۴ استان کشور در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد.

وی با بیان اینکه استاد فیده علیرضا بساق زاده مقام اول این رقابت‌ها را کسب کرد، افزود: ابوالفضل امیری نسب، علیرضا زمانی، پوریا تقی زاده، صادق احمدی و سالم حزبه‌ئیان به ترتیب مقام‌های دوم تا ششم را از آن خود کردند.

یوسفی راکی ادامه داد: ریحانه غلامی مقام اول و زهرا رشیدیان زاده نیز مقام دوم بخش رقابت‌های بانوان را کسب کردند.

رئیس هیات شطرنج خوزستان با اشاره به کسب مقام اول پیشکسوتان بالا ۵۰ سال توسط فرزاد هاشمی و مقام اول پیشکسوتان بالا ۶۵ سال توسط عاشور کهنسال، بیان داشت: مقام اول زیر ۱۸۰۰ توسط محمد امین نجاتی، مقام اول زیر ۱۷۰۰ توسط آرشام ابراهیمی مدیسه، مقام اول زیر ۱۶۰۰ توسط مهدی بازفت پور، مقام اول زیر ۱۵۰۰ توسط سروش کوه زر و مقام اول بدون ریتینگ توسط عبدالمجید شریف نیا کسب شد.

وی در تشریح نتایج رده سنی زیر ۸ سال گفت: امیرحسین بهوند پور، سید اهورا دانش‌پور و سید علیرضا جزایری به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

یوسفی راکی با بیان اینکه مقام اول رده سنی‌زیر ۱۰ سال را آرش شینی دشت گل، سید طا‌ها آذرشین مقام دوم و امیر ماهان دلفی مقام سوم را کسب کردند، افزود: شیده شینی دشتگل، امیرعلی حاجی زاده و محمد مهدی ابراهیمی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم رده سنی زیر ۱۲ سال را از آن خود کردند.

وی تصریح کرد: مقام اول رده سنی زیر ۱۴ سال توسط محمد امینی شریف، مقام دوم توسط آرین مهدی نیا و مقام سوم نیز توسط ملیکا صدیقی کسب شد و مقام اول رده سنی زیر ۱۶ سال را حسین مزرعه فرد کسب کرد.

رئیس هیات شطرنج خوزستان می‌گوید: در پایان مسابقات از طرف رستوران به مز، حامی این مسابقات، ۱۵ هدیه غیر نقدی به سایر بازیکنان اهدا شد.