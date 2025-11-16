قاچاقچی پوشاک زنانه در شهرستان اندیمشک به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی گفت: پرونده قاچاق پوشاک زنانه به ارزش یک میلیارد و ۳۳ میلیون ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

طهماسبی گفت: شعبه با توجه به اینکه ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا بیشتر بود، یک میلیارد و ۳۳ میلیون ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: ماموران نیروی انتظامی در ایست و بازرسی گلوگاه پل زال و پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.