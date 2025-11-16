پخش زنده
پویش مردمی اصفهان منهای ۲۰ تا پایان سال در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان با اشاره به اینکه «پویش مردمی اصفهان منهای ۲۰» از بیستم خردادماه امسال با هدف کاهش سرانه ۲۰ لیتر مصرف آب در شبانهروز آغاز شد گفت: با توجه به ادامه خشکسالی و نباریدن باران از آغاز سال آبی جدید تاکنون، تصمیم گرفته شد تا «پویش مردمی اصفهان منهای ۲۰» تا عید نوروز ادامه یابد.
مهرداد خورسندی با بیان اینکه به منظور فرهنگ سازی درست در مصرف آب برنامههای فرهنگی نوآورانهای در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در نخستین اقدام دوشنبه ۲۶ آبان در مراسمی با حضور ۴۰۰ نفر از دانشآموزان کلاس اولی، «زنگ آب» نواخته میشود تا ویژهبرنامههای هفدهمین جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه «آب» آغاز شود.
وی ادامه داد: در این جشنواره که تا اسفندماه ادامه خواهد داشت، مصرف بهینه آب با ترکیب هنر، شعر، تصویر و داستانسرایی، به دانش آموزان مقطع ابتدایی در استان آموزش داده میشود.
خورسندی همچنین از اجرای طرح پرسش شادابی همزمان با نواخته شدن زنگ آب خبر داد و گفت: امسال برای چهارمین سال با طرح دو پرسش جداگانه، از دانشآموزان، اولیاء و مربیان دعوت میشود تا راهکارهای خود را برای حفاظت از منابع آبی و شیوههای صرفهجویی در مصرف آب ارائه کنند.
وی با بیان اینکه به منظور تأثیرگذاری درگروههای هدف، تولید محتوا در قالب پویا نمایی، موشنگرافی، اینفوگرافی و نماهنگ در نظر گرفته شده است، ادامه داد: امسال هم از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، پایگاههای مقاومت بسیج، مساجد، اصناف و چهرههای ورزشی، هنری و علمی اثرگذار برای ترویج و ترغیب فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب در جامعه استفاده خواهد شد.