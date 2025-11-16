به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح شهر، شناسایی و دستگیری سارق در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی هویت سارق را شناسایی و طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی از اعتراف سارق به ۱۰ فقره سرقت کابل برق خبر داد و گفت: متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.