برنامه‌های «شهر امن»، با بررسی طرح ساماندهی پارک موتورسیکلت‌ها، «سیاحت غرب»، با گزارش مشاهدات معاون اجرایی «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» از غزه و کرانۀ باختری پس از آتش‌بس و «صبح صبا»، با موضوع فرهنگ آپارتمان‌نشینی، بررسی زندگی جمعی و تعامل همسایگان، از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر امن»، دوشنبه (۲۶ آبان‌)، به موضوع ساماندهی جای پارک موتورسیکلت‌سواران در تهران و بررسی تخلفات رایج آنان خواهد پرداخت.

با توجه به تصمیم پلیس راهور تهران بزرگ و مدیریت شهری برای ساماندهی محل پارک موتورسیکلت‌ها با هدف ارتقای نظم و زیبایی شهری، در این برنامه مصطفی زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، به تحلیل این موضوع خواهد پرداخت.

برنامه «شهر امن»، به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای محمودرضا قدیریان، روز‌های زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش می‌شود.

«سیاحت غرب»، گزارش شرح مشاهدات اندرو سابرتون، معاون اجرایی «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، از سفری که بعد از آتش‌بس به غزه و کرانۀ باختری داشته را به قاب شبکه چهار می‌برد.

اندرو سابرتون، معاون اجرایی «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، مشاهداتش را از سفری که پس از آتش‌بس به غزه و کرانۀ باختری انجام داد، در روز ۱ آبان ۱۴۰۴ در جلسه‌ای در نیویورک، با خبرنگاران در میان می‌گذارد.

غزه دیگر شهر نیست. استعاره‌ای است از فاجعه‌ای انسانی، از جهانی بی‌تفاوت، از دردی مکرر. اما حتی در دل این تاریکی، کسانی هستند که می‌کوشند حقیقت را ببینند، و آن را به گوش جهان برسانند. یکی از آنها، اندرو سابرتون است: معاون اجرایی «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد». او پس از سفر اخیرش به غزه و کرانه‌ی باختری، روز اول آبان ۱۴۰۴ به نیویورک بازگشت تا در برابر خبرنگاران سازمان ملل، تصویری از واقعیتی را ترسیم کند که کمتر کسی توان دیدنش را دارد. آنچه در ادامه می‌بینید، روایت سابرتون از وضع غزه در پی دو سال جنگ بی‌امان و آتش‌بسی است که معلوم نیست پایدار بماند.

این برنامه، مشروح این جلسه را در دو قسمت روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۲۵ و ۲۶ آبان ساعت ۲۰:۳۰، پخش می کند.

برنامه صبحگاهی «صبح صبا»، دوشنبه ۲۶ آبان، شنوندگان را به بحث درباره چالش‌ها و فرصت‌های زندگی جمعی در آپارتمان و تبادل نظر درباره رفتار‌ها و قوانین همسایگی دعوت می‌کند. مخاطبان می‌توانند تجربیات و پیشنهاد‌های خود را از طریق تماس، پیامک یا پیام‌رسان شبکه با برنامه به اشتراک بگذارند.

زندگی آپارتمانی با ویژگی‌های خاص خود، فرصت‌ها و چالش‌هایی برای تعامل اجتماعی ایجاد می‌کند. رعایت حقوق همسایگان، تقسیم مسئولیت‌ها و مدیریت اختلافات از جمله مسائلی است که کیفیت زندگی جمعی را شکل می‌دهد. برنامه «صبح صبا» با موضوع فرهنگ آپارتمان‌نشینی قصد دارد شنوندگان را به بررسی رفتار‌های مثبت و منفی و ارائه راهکار‌های عملی دعوت کند.

سوالات مطرح شده در این برنامه شامل: «بهترین و بدترین رفتار در آپارتمان شما چیست؟» و «اگر مدیر آپارتمان بودید، سه قانون مهمی که وضع می‌کردید چه بود؟» هستند. مخاطبان می‌توانند نظرات و تجربه‌های خود را از طریق پیامک، تماس تلفنی یا پیام‌رسان شبکه با برنامه به اشتراک بگذارند و در گفت‌وگوی تعاملی شرکت کنند.

«صبح صبا»، با فضایی شاد و مجله‌ای، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶ صبح به تهیه‌کنندگی مهدی مجنونی و اجرای امیر اکبری و مریم خادم‌پور از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش می‌شود.