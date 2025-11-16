پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: به مناسبت هفته ملی کارآفرینی، نخستین رویداد «صدای کارآفرینان استان بوشهر» با حضور سید مالک حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی پروانه هدف از برگزاری این رویداد ملی را بیان تجربهها، چالشها و موفقیتهای کارآفرینان بوشهری عنوان کرد تا از رهگذر شنیدن صدای واقعی صاحبان ایده و تلاش، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار در استان برداشته شود.
وی اظهار داشت: در این برنامه، شرکتکنندگان با ارسال ویدئویی افقی و حداکثر پنجدقیقهای، داستان شکلگیری کسبوکار خود در مسیر دستیابی به موفقیتها و چشمانداز آینده فعالیتهایشان را روایت کردند.