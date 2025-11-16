پخش زنده
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صدور اسناد تک برگ از اسناد دفترچهای در مقایسه با پارسال ۶۶ درصد بیشتر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پژمان پروین افزود: زمان صدور سند تک برگ هم از ۲۵ روز به ۱۱ روز کاهش یافته است.
وی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیندها و حذف پروندههای فیزیکی گفت: مدیریت نوین در گرو بهرهگیری از فناوریهای جدید، افزایش مهارتهای ارتباطی و ایجاد ارتباط سازنده با ارگانهای مدیریت شهری و نهادهای محلی است.
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از مدیران خواست در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، نسبت به تشکیل تعاونیهای مسکن، ارائه تسهیلات و استفاده بهینه از منابع موجود اقدام کنند.
پروین افزود: سازمان ثبت امروز بهواسطه تلاش کارکنان خود، ۸۲ درصد رضایتمندی مردمی در سطح کشور را به دست آورده است و حفظ و ارتقای این میزان رضایت، از مهمترین اولویتهای ماست.