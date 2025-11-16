به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی صالحی امروز در گفت‌وگوی خبری پس از صدونودوششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ابتدای جلسه امروز میزبان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بودیم و در رابطه با معضلات زیست محیطی اصفهان در حوزه آب هوا و فرونشست زمین صحبت‌های بسیار خوبی مطرح و مقرر شد که مباحث به صورت تخصصی در یک کارگروه مشترک دنبال شود.

وی افزود: در جلسه امروز تفاهم‌نامه شهرداری با اداره کل دادگستری استان اصفهان برای در اختیار قرار دادن زمینی با کاربری خدمات برای احداث مجموعه قضائی در خیابان خزایی با قید تاکیداتی به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسید.

صالحی گفت: همچنین تفاهم‌نامه شهرداری اصفهان با فرماندهی انتظامی استان اصفهان در حوزه ترافیک و تعاملات طرفین در این زمینه بررسی و با قید تاکیداتی مصوب شد.