به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سلیمان نظری دوست افزود: فعالیت کارگاه‌های خیاطی موجب شده است تا علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز بازار داخلی، مسیری برای تولید محصولات باکیفیت ایرانی فراهم شود.

او تصریح کرد: در جلسات ستاد رفع موانع تولید تمام مشاغل در خوشه‌های مختلف بررسی می‌شوند و واحد‌هایی که ظرفیت توسعه دارند به بانک معرفی می‌شوند.

فرماندار اسدآباد گفت: در مهر ماه امسال ۱۰ واحد تولیدی با هدف توسعه و ایجاد اشتغال بیشتر در این شهرستان به بنیاد علوی و بنیاد برکت برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.