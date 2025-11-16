پخش زنده
امروز: -
فرماندار اسدآباد گفت: ۲۵ کارگاه خیاطی با اشتغالزایی ۹۸۰ نفر در شهرستان اسدآباد فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سلیمان نظری دوست افزود: فعالیت کارگاههای خیاطی موجب شده است تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخلی، مسیری برای تولید محصولات باکیفیت ایرانی فراهم شود.
او تصریح کرد: در جلسات ستاد رفع موانع تولید تمام مشاغل در خوشههای مختلف بررسی میشوند و واحدهایی که ظرفیت توسعه دارند به بانک معرفی میشوند.
فرماندار اسدآباد گفت: در مهر ماه امسال ۱۰ واحد تولیدی با هدف توسعه و ایجاد اشتغال بیشتر در این شهرستان به بنیاد علوی و بنیاد برکت برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند.