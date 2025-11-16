پخش زنده
امروز: -
فردی که با ارائه چکهای بدون موجودی به یکی از فروشندگان کالا افزون بر ۱۱۴ میلیارد ریال از وی کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در پی وصول حکم جلب یک کلاهبردار متواری به کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر موضوع در دستور کار ماموران این یگان قرار گرفت.
سرهنگ علی سبحانی افزود: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد متهم دریکی از استانهای کشور با ارائه چک اقدام به خرید مقدار زیادی پارچه به ارزش ۱۱۴ میلیارد ریال کرده که تا کنون هیچ کدام از چکهای وی وصول نشده و فرد نیز چندین سال متواری بوده است.
وی گفت: سرانجام مأموران با پیگیریها و رصد هوشمندانه مخفیگاه متهم را شناسایی و دستگیرکردند و به مرجع قضائی تحویل دادند.