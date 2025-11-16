

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه چهاردهمین سالگرد ثبت آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای ایران در یونسکو (۲۵ آبان – ۱۶ نوامبر)، تابلو‌های معرفی این ورزش اصیل ایرانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک نصب شد.

در این تابلوها، تصاویر مرتبط با ورزش زورخانه‌ای و فرهنگ پهلوانی از قهرمانان ایرانی ادوار المپیک در رشته‌های کشتی، وزنه برداری و تکواندو همچون غلامرضا تختی، محمد نصیری، رسول خادم، هادی ساعی، علیرضا دبیر، حسن یزدانی، کمیل قاسمی، یوسف کرمی، حسن رحیمی و احسان لشگری برای توضیح تکمیلی محتوا، تبلیغ موثر و بیان اهمیت فرهنگ و ورزش باستانی ایران، انتخاب و طراحی شده است.

محتوای متون و انتخاب عکس‌های این تابلو‌ها توسط فرهاد طلوع کیان با ترجمه حدیث شکوهی و طراحی امیر علیزاده صورت گرفته است.