پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بر نقش کتابخوانی در ارتقای فرهنگ قانونمداری و پیشگیری از جرم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با تبریک فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و دانایی، کتابخوانی را از مؤثرترین راهکارهای فرهنگی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و وقوع جرم دانست.
عیسی پورسلیمی گفت: توسعه فرهنگ مطالعه و انس با کتاب، بهویژه در میان نوجوانان و جوانان، موجب افزایش آگاهی عمومی و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی میشود. آگاهی، زیربنای رفتار مسئولانه است و جامعهای که دانایی را سرمایه خود بداند، از بسیاری از انحرافات و جرایم در امان خواهد بود.
وی افزود: کتاب، ابزار اصلی ارتقای فرهنگ قانونمداری و رشد فکری شهروندان است؛ هرچه دانش عمومی درباره حقوق اجتماعی، وظایف شهروندی و پیامدهای رفتارهای ناصحیح بیشتر شود، زمینه ارتکاب جرم و آسیب کاهش مییابد.
پورسلیمی با اشاره به نقش بنیادین آگاهی و آموزش در پیشگیری از جرم تصریح کرد: پیشگیری واقعی زمانی تحقق مییابد که جامعه به دانش و بینش کافی در زمینه رفتارهای اجتماعی دست یابد. مطالعه به انسان قدرت تحلیل و تشخیص میدهد و او را نسبت به پیامدهای اعمال خود آگاهتر میسازد.
پورسلیمی خاطرنشان کرد: کتاب، چراغی است که راه دانایی و قانونمداری را روشن میکند؛ ترویج کتابخوانی نهتنها اقدامی فرهنگی، بلکه عاملی بازدارنده در برابر آسیبهای اجتماعی و وقوع جرم است.