بابلسر میزبان هیئتهای گردشگری روسیه و قزاقستان به مازندران
سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از آغاز رویداد "مازندران، دروازه سبز ایران" دربابلسر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از آغاز رویداد "مازندران، دروازه سبز ایران" در قالب بازدید تعدادی از فعالان گردشگری و رسانههای اجتماعی روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از ظرفیتهای گردشگری استان مازندران خبر داد.
تولایی، سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از آغاز اجرای برنامه آشناسازی (FAM TOUR) با حضور مدیران شرکتهای گردشگری کشور روسیه و جمعی از اینفلوئنسرهای قزاقستان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری استان در سطح فراملی و در چارچوب توسعه دیپلماسی گردشگری شمال کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی مازندران در حاشیه جنوبی دریای خزر و اشتراکات تاریخی و فرهنگی با کشورهای حوزه CIS، افزود: هفته مازندران بهعنوان برنامهای ترکیبی از رویدادهای فرهنگی، اقتصادی و رسانهای طراحی شده تا تصویر واقعی و پویای استان در عرصه منطقهای و بینالمللی ارائه شود؛ تصویری مبتنی بر طبیعت غنی، اقتصاد پویا و میراث فرهنگی اصیل.
تولایی گفت: در این سفر یکپارچه شش روزه به استان، هیئتهای خارجی از جاذبهها و امکانات گردشگری شرق، مرکز و غرب مازندران بازدید خواهند کرد. همچنین نشستهای تخصصی مشترک برای بررسی مسیرهای مشترک در زمینههای گردشگری برگزار میشود.
وی اجرای رویداد بینالمللی را بستری مؤثر برای رشد ارتباطات فرهنگی و اقتصادی دانست و بیان کرد: حضور مدیران گردشگری روسیه و اینفلوئنسرهای قزاقستان در مازندران، تجربهای تازه از دیپلماسی گردشگری را رقم میزند؛ تجربهای که زمینه شکلگیری همکاریهای ماندگار در حوزه گردشگری سلامت، طبیعتگردی و اقتصاد سبز را فراهم خواهد ساخت.
تولایی ضمن قدردانی همکاری بخش دولتی و خصوصی در آماده سازی برگزاری این رویداد، افزود: این رویداد زنجیرهای از بازدیدهای تخصصی، دیدارهای رسمی و تولید محتوای چندرسانهای را شامل میشود که هر یک نقش مهمی در معرفی زیرساختهای گردشگری مازندران ایفا خواهند کرد.