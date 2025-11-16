در دیدار امروز با خانواده مرحوم صابر کاظمی، آیت‌الله نورمفیدی نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان، با اشاره به آیات قرآن کریم، صبر را مهم‌ترین سرمایه انسان در مواجهه با مصیبت‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ نماینده ولی فقیه در گلستان با تلاوت آیه «وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوع...» تأکید کرد: این دنیا محل آزمون الهی است و پاداش «صابرین» جایگاهی ویژه نزد خداوند دارد.

آیت‌الله نورمفیدی گفت: کسانی که هنگام مصیبت می‌گویند انا لله و انا الیه راجعون، به حقیقت تسلیم فرمان خدا هستند و خداوند روز قیامت آنان را با کرامت می‌پذیرد.

او با بیان اینکه مرحوم صابر کاظمی محبوب دل مردم سراسر ایران بود، افزود: «این فقدان تنها داغ یک خانواده نیست؛ از کرد و فارس و لر و بلوچ گرفته تا آذربایجان، همه نشان دادند صابر فرزند ایران بود.

نماینده ولی‌فقیه ضمن دعا برای صبر والدین و بستگان این والیبالیست اخلاق‌مدار گفت:روایات ما می‌گوید خداوند برای بنده‌ای که در مصیبت شکیبا باشد، در قیامت حیا می‌کند او را بازخواست کند. امیدوارم این وعده الهی شامل حال خانواده مرحوم کاظمی شود.