مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها، در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان، با تأکید بر ضرورت تمرکز مدیریتی بر توسعه این استان گفت: اگر مدیریت استان یکسال فقط بر سیستان و بلوچستان متمرکز شود، اتفاق بزرگی رقم خواهد خورد؛ بسیاری از ظرفیتهای انسانی و اقتصادی این استان هنوز دیده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها، در سفر به سیستان و بلوچستان و در دیدار با منصور بیجار استاندار این استان با اشاره به اهمیت نقش لجستیک در توسعه صادرات و اقتصاد ملی اظهار کرد: «در حوزه لجستیک و صادرات، مدل فکری که شما دنبال میکنید ارزشمند است. احساس کردم علاوه بر رویکرد مدیریتی، نگاه دقیق یک تاجر حرفهای را نیز دارید.»
نورالدین آهی ادامه داد: «ما تاکنون به استانهای مختلف سفر کردهایم و با استانداران بسیاری دیدار داشتهایم. باید صریح بگویم هرجا تصمیمگیری درست شکل بگیرد، ما از فرصتها نهایت استفاده را میکنیم. زمانی که شما بر این مدل تصمیم گرفتید، ما نشستیم، بحث کردیم و دیدیم که این شیوه، شیوهای قابل اتکا و اثربخش است.»
مشاور رئیسجمهور افزود: «درخواستم این است که شما یکسال به هیچ موضوعی خارج از سیستان و بلوچستان فکر نکنید و تمام تمرکز خود را بر این استان بگذارید. رشد مردم سیستان و بلوچستان برای من ارزشمند است و باور دارم اگر این مسیر درست مدیریت شود، نتایج بزرگی رقم خواهد خورد.»
نورالدین آهی با اشاره به ظرفیتهای انسانی استان گفت: «افراد توانمند بسیاری در سیستان و بلوچستان حضور دارند که دیده نشدهاند. باید مدیران تلاش کنند این ظرفیتها شناخته و فعال شود. این موضوع مستقیم به عملکرد مدیریت استان بازمیگردد. اگر شما درست عمل کنید، اتفاقات مثبت و بزرگ رخ خواهد داد.»
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها با قدردانی از تیم مدیریتی استان اظهار کرد: «انرژی مدیریتی شما بسیار بالاست. افراد توانمند و جوانی در کنار شما فعالیت میکنند. از فرماندار استان نیز تشکر میکنم؛ به عملکرد او اطمینان دارم و میدانم کاری که انجام میدهد کاری درست، محکم و قابل اتکاست.»
نورالدین آهی افزود: «این مجموعه مدیریتی برای من یک ظرفیت بزرگ است. معمولاً کم پیش میآید که در جلسات طولانی بنشینم و بحث کنم، اما در این سفر دیدم که کارهای جدی و قابل توجهی در حال انجام است.»
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها با اشاره به همراهی جریانهای محلی گفت: «در این سفر همراهی آقای مولوی و سایر بزرگان بسیار مؤثر بود. در یک سخنرانی توضیح دادند که چگونه برخی قوانین و تصمیمها در گذشته توجیه شده است؛ زمانی که این موارد نوشته میشد، افراد بسیاری تغییر کردند.»
نورالدین آهی تأکید کرد: «به نمایندگان هم گفتم ارزش افزوده را چه کسی مسلح قانون کرده است؟ برخی از جوانانی که در این حوزه مسئولیت داشتند، با وجود تلاشها، اختیار کافی نداشتند. اکنون ایستادهام و با نمایندگان نیز گفتوگو کردهام. متأسفانه ۸۰ درصد از افراد هنوز نمیدانند محتوای این قانون چیست و این حاصل برنامهریزی غلط در سطح کلان است؛ نتیجه اینکه مردم سیستان و بلوچستان سالها در ساختار مدیریتی کشور نقش نداشتهاند.»
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها ادامه داد: «وقتی مردم نقشی نداشتهاند، طبیعتاً در انتخاب استاندار و شکلگیری ساختار تصمیمگیری هم مشکلات ایجاد شده است. حضور مولوی عبدالحمید در جلسه معارفه نشاندهنده تلاش برای شکلگیری یک گفتوگوی مشترک بود. مدتها تلاش کردیم که چنین اتفاقی بیفتد؛ اینکه همه در یک میز بنشینند و با هم صحبت کنند.»
نورالدین آهی افزود: «برخی از بزرگان استان هر یک کتابی درباره مسائل منطقه دارند. نکته اصلی این است که باید ساختاری همراه، منسجم و مشارکتی شکل گیرد.»