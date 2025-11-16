پخش زنده
متهمی که با ترفند ارسال لینک جعلی در پیامرسان شاد از حساب بانکی یک شهروند برداشت کرده بود شناسایی و دستگیرشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر برداشت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی، بررسیهای تخصصی توسط کارآگاهان این پلیس آغاز شد.
سرهنگ نعمتالله طاهرپور افزود: در بررسیهای انجام شده مشخص شد مالباخته پیامی حاوی لینک از سوی مدیر مدرسه فرزندش در پیامرسان شاد دریافت کرده بود که پس از کلیک روی آن، اپلیکیشنی مشکوک روی گوشی نصب شده و اطلاعات بانکیاش به سرقت رفته و متعاقب آن مبلغ مورد نظر از حساب وی برداشت شده است.
وی افزود: با بهرهگیری از روشهای نوین کشف جرایم سایبری و رصدهای فنی کارآگاهان فتامشخص شد فردی با دراختیار گرفتن اکانت برنامه شاد مدیر مدرسه اقدام به انتشار لینک آلوده به بدافزار کرده که در اقدامی سریع متهم شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر و مبلغ برداشتشده به حساب شاکی بازگردانده شد.
این مقام انتظامی به شهروندان گفت: هموطنان عزیز میتوانند در صورت مشاهده موارد مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان ما گزارش دهند.