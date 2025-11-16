اولین رویداد ملی فناورانه انار به میزبانی ساوه در چهار محور تولید، برداشت، پزشکی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر کارگروه اجرایی اولین رویداد ملی فناورانه انار گفت: این رویداد با محوریت حل چالش‌های مسئله‌محور از باغ تا بازار، در موسسه آموزش عالی انرژی ساوه برگزار شد.

وحیده نرجسی افزود: از میان ۳۷ ایده ارسالی، دو مرحله داوری تخصصی برگزار و ۱۰ ایده برتر انتخاب شد.

نرجسی به جزئیات فرآیند برگزاری این رویداد اشاره کرد و گفت: ایده‌ها در چهار محور کلیدی تولید، برداشت و پس از برداشت، پزشکی و سلامت و گردشگری به دبیرخانه رویداد رسید.

در مرحله نخست داوری که توسط تیم کارشناسی انجام شد، ۱۰ ایده به دلیل عدم تطابق با معیار‌های مسئله‌محوری، نوآوری یا امکان‌سنجی اجرایی حذف شدند.

او ابراز داشت:

۱۶ ایده در محور تولید (مدیریت باغ در شرایط اقلیم، کاربرد هوش مصنوعی و انرژی‌های نو در مدیریت باغ‌های انار و مدیریت آفات)،

۹ ایده در محور برداشت و پس از برداشت (بسته بندی، تکمیل زنجیره تولید و صنایع تبدیلی انار)،

و دو ایده نیز در محور گردشگری (گردشگری کشاورزی و تجربه‌محور انار) بود.

نرجسی سطح کیفیت داوری مرحله دوم را «بالا» عنوان کرد و افزود: این مرحله به صورت ترکیبی، حضوری و برخط برگزار شد و هفت داور تخصصی از اساتید دانشگاه، محققین مرکز تحقیقات کشاورزی، کارشناسان جهاد کشاورزی و فعالان صنعت غذا و دارو، ایده‌ها را بر اساس معیار‌های نوآوری، امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، تأثیر بر زنجیره ارزش، پایداری زیست‌محیطی و قابلیت تجاری‌سازی ارزیابی کردند.

داوری نهایی و قدردانی از سه ایده برتر، در وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.