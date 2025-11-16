پخش زنده
با اجرای طرح تصفیه فاضلاب در دانشگاه قم فضای سبز در این دانشگاه دو برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس مسئول طرحهای عمرانی دانشگاه قم گفت: طرح تصفیه فاضلاب دانشگاه قم که از هفت سال پیش آغاز شده، اکنون به مرحله بهرهبرداری کامل رسیده و نقش چشمگیری در توسعه فضای سبز و صرفهجویی منابع آبی این مرکز آموزشی داشته است.
به گفته جواد عزیزی، این طرح در قالب سه مرحله اجرایی و با سرمایهگذاری ۱۷ میلیارد تومان اجرا شده است و توان تصفیه روزانه ۲ هزار مترمکعب فاضلاب شهری را دارد. بر اساس این برنامه، فاضلاب منطقه شهرک قدس قم پس از انتقال به تأسیسات دانشگاه، تصفیه و برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: با اجرای این طرح، نیاز آبی فضای سبز دانشگاه در تمام طول سال تأمین میشود و دیگر نیازی به استفاده از آب شرب برای آبیاری نیست.
کارشناس مسئول طرحهای عمرانی دانشگاه قم گفت: اجرای این طرح موجب شده سطح فضای سبز دانشگاه قم از ۱۸ هکتار به ۳۸ هکتار افزایش یابد، که این دستاورد گام مهمی در مسیر مدیریت پایدار منابع آب و توسعه محیط زیست دانشگاه به شمار میرود.
طرح تصفیه فاضلاب دانشگاه قم، اکنون به عنوان یکی از نمونههای موفق مدیریت منابع آب در مراکز آموزش عالی کشور شناخته میشود و میتواند الگویی برای دانشگاهها و نهادهای مشابه در مناطق کمآب کشور باشد.