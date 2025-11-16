جلسه رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های شهروندان فردا دوشنبه با حضور معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان در دفتر سامانه ۱۹۷ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان گفت: جلسه رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های شهروندان فردا با حضور معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان در دفتر سامانه ۱۹۷ برگزار می‌شود.

سرهنگ محمد رضا ایرانپور افزود: در ادامه سلسله جلسات ارتباط مستقیم مسئولان انتظامی با مردم، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان به همراه جمعی معاونان و مسئولان انتظامی در دفتر سامانه ۱۹۷ با مردم دیدار خواهد کرد.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۹ صبح در دفتر نظارت همگانی بازرسی فرماندهی انتظامی استان واقع در خیابان بزرگمهر جنب کلانتری ۱۴ برگزار و معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان اصفهان به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق تماس با شماره تلفن ۱۹۷ پاسخگوی شهروندان خواهند بود.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: شهروندان علاوه بر طرح مشکلات و درخواست‌های خود می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود در امور مرتبط با موضوعات انتظامی و ترافیکی و همچنین انتقاد یا قدردانی از عملکرد کارکنان پلیس را از طریق این سامانه اعلام کنند.