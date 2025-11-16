پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حوزه علمیه خدیجه الکبری تنها حوزه علمیه بانوان اهل تشیع در جنوب غرب افغانستان است که از حدود شش سال قبل در شهر قندهار تاسیس شده است. این حوزه هر چند از امکانات در زمینه تدریس و رفاه رنج میبرد، اما استقبال از آن به گونهای بوده است که دیگر ظرفیتی برای دانشجویان جدید ندارد. در این حوزه علمیه، بانوان علاوه بر علوم دینی مهارتهایی دیگری را نیز که به عنوان علوم جدید یاد میشود، میآموزند.