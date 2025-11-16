به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس کمیته امداد امام خمینی شهرستان اردستان با بیان اینکه یکی از مودیان زکات شهر زواره در باغ فدک 3000کیلوگرم انار به کمیته امداد امام خمینی شهرستان اردستان اهدا کرد گفت : ارزش انار اهدایی یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال است که بین ۲۰۰خانواده زیر حمایت زواره توزیع شد.

محمدجوادشفیعی افزود: از ابتدای امسال تاکنون کمکهای اهدایی خیرین و نیکوکاران گرامی ۱۴میلیارد تومان بوده که ۲/۲ میلیارد تومان آن زکات است .