رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه بندی کیو اس آسیایی۲۰۲۶ تعداد ۱۵۲۹ دانشگاه آسیایی حضور دارند و دانشگاه The University of Hong Kong با کسب رتبه اول، به عنوان بهترین دانشگاه آسیایی در این رتبه بندی می‌باشد.

وی افزود: تعداد ۴۸ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی آسیایی کیو اس۲۰۲۶ حضور دارند که دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر به ترتیب با کسب رتبه ۹۳، ۱۲۴و ۱۶۹ دانشگاه‌های اول تا سوم ایران هستند.