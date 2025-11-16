پخش زنده
رئیس مؤسسه ISC گفت: تعداد ۴۸ دانشگاه از کشورمان در رتبه بندی آسیایی کیو اس ۲۰۲۶ حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمهدی علویانمهر افزود: دانشگاههای تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر به ترتیب با کسب رتبه ۹۳، ۱۲۴ و ۱۶۹ دانشگاههای اول تا سوم ایران هستند.
رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه بندی کیو اس آسیایی۲۰۲۶ تعداد ۱۵۲۹ دانشگاه آسیایی حضور دارند و دانشگاه The University of Hong Kong با کسب رتبه اول، به عنوان بهترین دانشگاه آسیایی در این رتبه بندی میباشد.
