به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مجموعه شامل ۵۸ عنوان کتاب، ۲ عنوان سرگرمی و ۴ شماره نشریه با شمارگان بیش از ۲۰۰هزار نسخه است که به اداره‌های کل کانون پرورش فکری در سراسر کشور ارسال شد تا بر اساس تعداد مراکز آن استان در اختیار تمامی کتاب‌خانه‌های کانون قرار بگیرد.

امیرکبیر، ذکر، مدرسه برهان، شبنم، درخت سدره، شورا، طلوع اندیشه خلاق، دفتر نشر فرهنگ، نیستان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اسامی ناشرانی به شمار می‌رود که کتاب‌های آنها به مراکز کانون ارسال شده است.

کتاب‌های؛ فقط یک نفر (باقرخان تنگستانی)، دامی برای صیاد (رئیس علی دلواری) و سردار سبز (میرزا کوچک خان جنگلی) هر سه از انتشارات امیر کبیر، مجموعه آزمایش‌های علمی شامل آزمایش علمی با آهن ربا ۱، آزمایش علمی با جانوران ساکن باغچه ۲، آزمایش علمی با آب و هوا ۳، آزمایش علمی با انرژی خورشیدی ۴، آزمایش علمی با دانه‌ها ۵، آزمایش علمی با گیاهان ۶، آزمایش علمی با سنگ‌ها ۷، آزمایش علمی با گرما ۸، آزمایش علمی با آب ۹، آزمایش علمی با خاک ۱۰، آزمایش علمی با جامدات ۱۱ و آزمایش علمی با مایعات ۱۲ همه از انتشارات ذکر از جمله این آثار است که به مراکز ارسال شده است.

هم‌چنین کتاب‌های؛ گاو خود پسند و یک قصه دیگر و دوستان جنگل ما و یک قصه دیگر هر دو از نشر مدرسه برهان، بهترین خانه دنیا از نشر درخت سدره، اینجا جنگل نیست! از نشر شورا، مسیر بهشت از نشر طلوع اندیشه خلاق، کتاب اسپاگتی با سس قرمز از دفتر نشر فرهنگ و تویی به جای همه (کتاب اولِ حماسه سجادیه) از نشر نیستان و ماهنامه شبنم تیر، مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۴ هر چهار نشریه از انتشارات شبنم، اسامی دیگر کتاب‌ها و نشریه‌های ناشران مختلف است که به مراکز کانون ارسال شده است.

انتخاب و خرید کتاب از ناشران غیر کانونی بر اساس فهرست‌های مورد تایید شورای کتاب کانون و ارسال آن به مراکز کانون با هدف حمایت از نشر کتاب‌های مناسب در کشور صورت می‌گیرد.

هم‌چنین کتاب‌های آش ترب، در بقچه‌ات چه داری دختر ترکمن، تعطیلات در پشت بام، فصل امتحان، هتل سیب، بزغاله عینکی، هیزم‌شکن و پریان مهربان (مجموعه گنج قصه‌ها ۹)، راهزنان و اسیران بیابان (مجموعه گنج قصه‌ها ۱۲)، عملیات سری ساختمان، بی بی بیگک (عروسک بومی هندیجان)، قهرمان‌ها و دیوها، چطور صاحب یک پرنده‌ی جادویی باشیم؟، بچه زرنگ و ببری‌اش، موشک گمشده باقرآباد، کتاب بچه زرنگ و ببریش، لالا روی پا، بازی بازی نوازش، قند و نبات، دالی موشه، ویزو، دلم می‌خواهد تو بغلت بخوابم، هر کی کجاست؟، اُاُاُ کجایی؟، تو تو باد بیا، نی نی که بشقابش پره، قور قور قورباغه، تاتی تاتی، پیش پیش لالا، مشک دو کره دو، مشت نی‌نی یک هتله، قد یه بچه کشمش، نمک نمک گوله نمک و من به دنیا همه از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که در اختیار مراکز کانون سراسر کشور قرار گرفته است.

در عین حال دو سرگرمی «دوز سه بعدی»، و «همه کاره» هر دو از تولیدات کانون پرورش فکری برای استفاده کودکان و نوجوانان به مراکز فرهنگی هنری کانون ارسال شده است.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود.