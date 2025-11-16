پخش زنده
فیلم های سینمایی «سرزمین ربات ها» و «فرمانده»، دوبله شده و آماده پخش از شبکه های امید و سه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «سرزمین ربات ها»، در گونه علمی تخیلی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه امید پخش شود.
این فیلم درباره میشل، دختری جوان است که با کمک رباتهایی دوست داشتنی به جنگ با شرکتی میرود که با استثمارِ برادرِ نخبهاش (کریستوفر)، هم رباتها را اسیر کرده است و هم انسانها را دچار زندگیِ الکتریکی و مجازی کرده است. با پیروزی میشل و رباتها، زندگیای آزاد در انتظار همه است.
فیلم سینمایی «سرزمین ربات ها»، خط داستانیای دارد که با یک چاشنی علمی تخیلی در مورد همراهی رباتها با وی در این سفر، جذابیت متفاوت و امروزین تری نیز یافته است.
فیلم سینمایی «فرمانده»، در گونه اکشن و مهیج محصول آمریکا، انگلستان و مجارستان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.
این فیلم درباره مردی است که در اثر یک انفجار در رستوران همسرش را از دست میدهد. او پس از مرگ همسرش به پیگیری موضوع انفجار میپردازد و در طی جستوجو و کسب اطلاعات متوجه میشود که همسرش به این انفجار بی ربط نبوده است و مطلع میشود که همسرش داری اسنادی محرمانه مبنی بر فساد موجود در سازمان سیا است؛ لذا دست به انتشار آنها میزند.
بنای تشکیل سازمانهای جاسوسی آمریکایی، به خصوص عمدهترین آنها با نام اختصاصی سیا، بر فسادهای مختلف اخلاقی و سیاسی استوار شده است. چراکه تعریف وظایف این سازمانها چیزی نیست جز تعرض پنهانی به خاک کشورهای دیگر و انجام عملیاتهای مختلف نظامی و جاسوسی در آنها به هدف کسب منافع تعدادی سیاستمدار فاسد و قدرت طلب. بر این اساس، فیلمهای زیادی هم در تاریخ سینما ساخته شدهاند که از گوشهای از چنین فسادهایی پرده برداشتهاند. فسادهایی که وقتی عمیقتر و اساسیتر میشوند که یک عضو این سازمان جاسوسی متوجه میشود که با وجود خدمات فراوانش به این سیاستمداران فاسد در طی دوران طولانی ماموریت هایش، عاقبت خودش و خانواده اش نیز هدف این قدرت و سلطه طلبی و مورد ظلم و تعرض قرار گرفتهاند. فیلم سینمایی «فرمانده» بر مبنای چنین طرح داستانی از فساد بی حد و حساب سازمان جاسوسی امریکایی سیا شکل گرفته است.